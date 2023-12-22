“بالرقم القومي” قدم على منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024 واقبض 1000 جنيه

منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024،يعاني عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بحالة اقتصادية سيئة وهذا بسبب غلو اسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية،وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024، التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط المطلوبة ….

منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2024خلال عام 2020 وتحديداً مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وهي عبارة عن صرف مبلغ مالي بقيمة 500 جنيه للعاملين باليومية والعاطلين عن العمل والأشخاص الذي تأثر دخلهم بقرار الحظر التي أعلنت عنه الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة القوى العاملة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة مع بداية شهر يناير المقبل، وذلك لمساعدة عدد كبير من الأسر والأشخاص لسد احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة خاصة في ظل سوء الأحوال الإقتصادية.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ثم ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة .

اضغط على تسجيل البيانات.

ادخل البيانات في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الاسم رباعي ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

ثم اضغط على تسجيل.

وتؤكد وزارة القوى العاملة عدم التعامل مع أي رسائل أو أرقام مجهولة المصدر، خاصة بعدما تردد أن وجود رسائل نصية تؤكد حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة، وأكدت الوزارة إلى أن هذه الرسائل وهمية وأن الهدف منها هو النصب والسرقة.