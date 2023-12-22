“ولا زحمة ولا طوابير” رابط استخراج بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2024
رابط استخراج بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2024
رابط استخراج بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2024، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير عدد من الخدمات التموينية تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والتعرض للإزدحام والتكدس، وأعلنت وزارة التموين عن منصة مصر الرقمية وعن الخدمات التي تقدمها المنصة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استخراج بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2024….
منصة مصر الرقمية 2024
تعد منصة مصر الرقمية من أهم المنصات الالكترونية التي تقدم عدد كبير من الخدمات سواء في التموين أو الشهر العقاري أو التأمينات الإجتماعية والمحاكم والعديد من الخدمات الأخرى، التي يمكن للمواطن القيام بها من داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والتعرض للإزدحام والتكدس، ومن أهم الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين وإليكم الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن في حالة ضياع أو تلف البطاقة التموينية.
رابط استخراج بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين منصة مصر الرقمية 2024
- يجب الدخول على منصة مصر الرقمية من هنا.
- قم بإنشاء حساب على المنصة وادخل الرقم القومي ورقم المصنع وإسم الأم.
- ثم ادخل رقم الهاتف على أن يكون مسجل بإسم رب الأسرة.
- ثم انشأ كلمة مرور خاصة بك.
- ادخل البريد الالكتروني الخاص بك.
- ثم اضغط على تسجيل.
- سوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية .
- اضغط على خدمات التموين.
- اضغط على “إصدار بدل تالف أو فاقد”.
- ثم اختر المحافظة التابع لها.
- واختر مكتب التموين الذي تريد استلام البطاقة منه.
- واضغط على ارسال.
- سوف يتم ارسال الطلب واستخراج البطاقة في أقل ن 15 يوم.