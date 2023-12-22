موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي اليوم 22-12-2023 والقنوات الناقلة

ينتظر جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي، ضمن مباريات دور نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي سوف تقام مساء يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 على ملعب الملك عبد الله الدولي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي والقنوات الناقلة …..

موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراته عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وأن يستكمل نغمة الانتصارات التي حققها منذ بداية البطولة، حيث تأهل فريق مانشستر سيتي إلى هذا الدور من البطولة بعد أن حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ لفريق اوراوا كان الهدف الأول لماريوس هويبروتن لاعب فريق اوراوا الذي أحرز هدفاً في مرماه في الدقيقة الأول في الوقت الإضافي للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني بواسطة ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 52 من عمر المباراة، أما الهدف الثالث والأخير فجاء من خلال برناردو سيلغا في الدقيقة 59 .

فيما يخوض فريق فلومينينسي مباراته عازماً على استكمال الفوز الأخير الذي حققه أمام النادي الأهلي محرزاً هدفين مقابل لا شئ، كان الهدف الأول لجون آرياس في الدقيقة 71 والهدف الثاني فكان لجون كينيدي في الدقيقة 90 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الملك عبد الله الدولي يوم 18 ديسمبر الماضي.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

وعن القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي والتي تنقلها شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط، والتي أكدت أنه من المقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي على تردد القنوات الآتية:

تردد قناة ssc sport نايل سات

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ssc على بدر سات