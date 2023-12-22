رابط التسجيل في ساعد 1445 والشروط اللازمة |وزارة الموارد البشرية

رابط التسجيل في ساعد 1445، حيث يعد برنامج ياعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه وزارة التنمية الإجتماعية بالمملكة السعودية، والتي تسعى من خلاله على توظيف حاملي الثانوية العامة والمؤهلات والخبرات العملية، ولهذا أصبحت المنصة الأكثر شهرة في المملكة السعودية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في ساعد 1445….

رابط التسجيل في ساعد 1445

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في برنامج ساعد 1445…

الدخول على برنامج ساعد.

ثم ادخل على النفاذ الوطني الموحد.

ثم ادخل على تسجيل حساب جديد.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والجنس .

ثم ادخل رمز التحقق بعد ذلك اضغط على استكمال التسجيل.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني.

ثم استكمل ادخال

البيانات بشكل صحيح وهي اسم المستخدم وكلمة المرور والرقم المرئي ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في ساعد 1445

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في ساعد 1445 …