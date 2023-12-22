من الرابط الرسمي|.. ما هي خطوات الاستعلام والشكاوي لمعاش تكافل وكرامة 2023؟

يسعى العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود في مختلف محافظات مصر إلى البحث عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الذي يُقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الأسر ذات الاحتياجات العالية في الدولة لتحسين معيشتها، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحسين أوضاع فئات المجتمع الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الصعبة، وسنقدم في هذا المقال رابطًا لبوابة الاستعلام والشكاوى للبرنامج، فتابعونا لمعرفة المزيد.

خطوات الاستعلام والشكاوي لمعاش تكافل وكرامة 2023

– ابدأ بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

– انتقل إلى قسم برنامج تكافل وكرامة.

– أدخل البيانات الشخصية بشكل صحيح، مثل الاسم والرقم القومي.

– اختر الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

– اضغط على كلمة “استعلام” لاستعراض المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة.

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023؟

لضمان الحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب على المتقدم تحقيق مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، يتضمن ذلك:

1. أن يكون راتب المتقدم في القطاعين العام والخاص لا يتجاوز 400 جنيه.

2. عدم حصول المتقدم على أي مساعدات مالية من أي جهة أخرى أو معاش تأمينات.

3. وجود أطفال في مراحل تعليمية مختلفة بالفئة العمرية من يوم حتى ثمانية عشر عامًا.

4. في حالة المتقدمين في الفئة العمرية المتقدمة، يجب أن يكون عمرهم من خمسة وستين عامًا فأكثر.

5. لمتقدمين يعانون من الإعاقات والأمراض المزمنة، يجب توفر شهادة صحية تثبت ذلك.