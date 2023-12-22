تردد قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات SSC SPORTS HD لمُتابعة مباراة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

ينتظر العديد من المتابعين من مختلف دول العالم، مباراة الأهلي وأوراوا الياباني ضمن كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودي، حيث إن هذه المباراة جاءت بعد خسارة الأهلي في أخر مباريات له بكأس العالم للأندية، ليتوقع مئات المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة فوز النادي الأهلي في مباراة اليوم، لإدخال الفرحة إلى قلوب الملايين من عُشاقه، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد المباراة وتردد القناة الناقلة.

موعد انطلاق مباراة الاهلي واوارا الياباني

تنطلق مباراة الأهلي واوراوا الياباني اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة، على أن يوافق ذلك الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يوافق إنطلاق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات العربية السعودية، هذا وأن قناة SSC SPORTS السعودية، هي الناقلة للمباراة اليوم الجمعة، ويمكن القيام بإستقبالها كما سنكشفه لكم في الفقرة التالية.

تردد قناة SSC SPORTS

يمكن القيام بإستقبال قناة SSC SPORTS السعودية على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها الأتي:-

القمر الصناعي فهو النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 12523.

إضافة إلى أن استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

تردد SSC SPORTS عرب سات

كما يمكن القيام بإستقبال قناة SSC SPORTS على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للأتي:-