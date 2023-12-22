لو محوش 70 ألف جنيه هتاخد مقابلهم 1600 جنيه شهريًا طول ما انت عايش.. أعرف التفاصيل كاملة

يرغب الكثير من المواطنين بالاحتفاظ بقيمة أموالهم التي يدخرنها، حيث إن البعض يلجأ إلى شراء الذهب والبعض الأخر يرغب في شراء العقارات، وهناك من يقوم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، حتى أن البعض الأخر يحتاج إلى أن يدخر امواله في البنوك، ليقوم البنك الأهلي المصري، بتقديم أفضل الشهادات ذات العائد الثابث والمتغير، بما يسمح لجميع العملاء في الحصول على فائدة شهرية مناسبة.

حساب قيمة شهادة 12% من الأهلي

وعند القيام بحساب قيمة الفائدة على شهادة ذات عائد متغير وهو 22%، فمثلاً إذا قمت بشراؤها بقيمة 70 ألف جنيه، فإن العائد الشهري في هذه الشهادة كأول عام يصل ما يُقارب من 1560 جنيه شهريًا، يتم الحصول على قيمتها ما دام لم تقوم بفكها أو كسرها من البنك وأخذ رأس العائد التي تم الشراء به، مع العلم أن البنك كذلك يوفر كافة التسهيلات لجميع الراغبين في اقتناء شهادات استثمارية ملائمة لجميع العملاء.

كيف تحسب شهادة 18% من الأهلي

وعند القيايم بحساب عائد شهادة تبلغ 18% على قيمة 100 ألف جنيه فإن العائد السنوي لهذه الشهادة يصل إلى 18 ألف جنيه، بعد ذلك يتم القيام بقسمة العائد السنوي على 12 شهرًا، حتى أن العائد الشهري في هذه الحالة يكون 1500 جنيه كعائد ثابت على قيمة الشهادة، هذا وأن العميل يحصل على العديد من المزايا المختلفة التي يوفرها البنك أمام كافة العملاء الذين قاموا بشراء الشهادة من داخل البنك الأهلي أو بنك مصر.