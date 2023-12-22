كشوفات يناير spa.gov.iq استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF جميع محافظات العراق

أصبحت كشوفات الرعاية الاجتماعية هي موضع اهتمام كبير من قبل مئات المواطنين في دولة العراق، حيث إن الرعاية الاجتماعية عبارة عن منحة تم إطلاقها من قبل حكومة العراق وتحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للعمل على دعم مساعدة الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، بما يقوم ذلك على دعمهم وتقديم الدعم المادي لهم في هيئة دفعات، إضافة إلى أن أخر وجبة تم إصدارها بالفعل منذ أيام قليلة، ليسمح لجميع المتقدمين بالإستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مستحقين لها أم لا.

عرض كشوفات الوجبة الجديدة

وفي نفس السياق، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية في العراق ما زالت قيد عملية المراجعة والفحص، ليتم العمل على رفع الكشوفات الخاصة بهذه الوجبة في الأيام المقبلة، على أن يُراعي بأن الوزارة تقوم على عمل دراسة ميدانية لجميع المتقدمين، من أجل قبول ما هو مستحق منهم، وفقًا للبيانات والمستندات التي تم تقديمها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أصبح من السهل إمكانية الحصول على كشوفات الوجبة الأخيرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-