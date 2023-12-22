أسماء المشمولين منحة المليون ونص pdf العراق | وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف الوجبة 32

تم الإعلان من قبل وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف في العراق، حيث أمس الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2023، تم الإعلان عن الوجبة الثانية والثلاثين للمشمولين بهذه المنحة، فدعونا نوضح لكم أبرز التفاصيل فيما يخص هذه المنحة، فتابعوا معنا.

وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف

تم الإعلان أمس الخميس 21 من ديسمبر عن أسماء المشمولين بـ منحة المليون ونصف التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين إلى تلك الأسر العائدة لمكان السكن الأصلي الخاص بها، حيث حوالي 8536 أسرة، وذلك ضمن الوجبة الثانية والثلاثين من المنحة، حيث المبالغ يتم صرفها من خلال البطاقة الذكية.

مع العلم أن الصحف الرسمية العراقية وضحت بأن الأيام القادمة ستشهد عدد من الوجبات للمنحة المالية لباقي العوائل والمسجل اسمهم داخل قاعدة البيانات بالوزارة، وذلك بعد توفر الأموال المالية الخاصة بهم، مع العلم أن قيمة هذه المنحة مليون ونصف دينار عراقي، وقد تم تقديم هذه المنحة حتى الآن 32 وجبة للمواطنين وفي انتظار المزيد.

كشوفات المشمولين بمنحة العودة PDF العراق

تنزيل الوجبة الثانية والثلاثين من منحة المليون والنصف

استعلام وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون ونصف

أطلقت الهجرة العراقية دفعة جديدة لمنحة العودة، حيث وجبة جديدة شملت حوالي 8536 أسرة عراقية عائدة إلى ديارها الأصلية، ويمكن الاستعلام كالتالي: