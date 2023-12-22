تابع ماتش مان سيتي .. تردد قناة ssc الرياضية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم

تتميز القناة بانها من أشهر القنوات السعودية والتي تعمل على بث عدد كبيير من المباريات الهامة ومنها مباريات مباريات كأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الآسيوي، وعدد كبير من البطولات الأخرى ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة SSC.

تردد قناة SSC

يمكننا استقبال تردد قناة SSC الرياضية من خلال التعرف على التردد الاتي.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات السعودية الرياضية الإخبارية

يمكن مشاهدة محتوى القناة على نايل سات من خلال استقبال البيانات الاتية.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قنوات ssc

تتميز القنوات بعض من المميزات التي يمكننا ان نتعرف عليها ومنها.

تعمل على تغطية شاملة لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

كما انها تعتبر من ضمن اهم واشهر القنوات الرياضية السعودية.

تعرض مباريات الدوري السعودي والبطولات المحلية والتي من بينها الاتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

اكثر القنوات التي حصلت على اعلي نسبة مشاهدة من ضمن القنوات الرياضية الاخرى.

كيفية ضبط قنوات SSC SPORTS HD

يمكننا ان نقوم باستقبال قنوات SSC SPORTS HD الناقلة لكأس العالم للأندية من خلال ان يتم اتباع الخطوات التالية: