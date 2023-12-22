كيفية تجديد الهوية الوطنية السعودية للتخصصات 1445 عبر موقع ابشر إلكترونياً اون لاين

تجديد الهوية الوطنية السعودية للتخصصات 1445، الهوية السعودية هي من اهم الأوراق التي لابد من امتلاكها كل مواطن سعودي، والتي تمكننا من التعرف على الهوية الشخصية ومكان الإقامة، ويتم العمل بها في كافة المصالح الحكومية والإدارية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية تجديد بطاقة الهوية السعودية للتخصصات 1445.

تجديد بطاقة الهوية السعودية للتخصصات 1445

يتم الحصول على الهوية من قبل ما تم من السن 15 عامًا فما فوق وتمون صالحة لمدة 10 سنوات وبعدها يتم انتهاء الصلاحية الخاصة بها ويتم التجديد من خلال الاتي.

الدخول على الصفحة الرسمية للهيئة السعودية.

ثم يتم النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار المديرية العامة للجوازات.

اختيار تجديد الهوية الوطنية.

كتابة كل من رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ومكان الإقامة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

تقديم صورة شخصية حديثة.

لابد من دفع الرسوم المقررة.

تجديد بطاقة الهوية السعودية للتخصصات 1445 من خلال مكاتب الأحوال المدنية

الدخول لمكتب الأحوال المدنية في المنطقة التي تتبع لها.

يتم تقديم كل من بطاقة الهوية الوطنية الأصلية، وشهادة الميلاد، وصورة شخصية حديثة.

دفع الرسوم المقررة.

اهم الاوراق والمستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية السعودية 1445

يوجد اوراق لابد من تقديمها حتى يتم الحصول على الهوية ومنها.