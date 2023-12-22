تردد قناة بي ان سبورت 1 الجديد علي القمر الصناعي
تعتبر هي من ضمن اشهر واقوي القنوات الرياضية والتي يشاهده الكثير من المشاهدين في العالم حيث انها تعمل على عرض المباريات الرياضية الهامة ومنها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية الأخرى، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة بي ان سبورت 1.
مشاهدة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس
يتم اللقاء في المباراة القوية بين الفريقين على ارضية مينديزوروتزا والتي تعد من ضمن منافسات الليجا الإسبانية فقد حقق نادي ريال مدريد النصر في اخر مبارياته وحصوله على أربعة أهداف مقابل هدف والتي تعتبر من المباريات الهامة.
تردد قناة بي ان سبورت 1 beIN Sports
يمكننا من خلال تردد القناة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد ديبورتيفو بالتعليق المعلق الكبير محمد علي ويسهل علينا تنزيل قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي يوتلسات من خلال الاتي.
- التردد: 11013
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد اخر لقناة بي ان سبورت 1
- التردد: 11054
- معدل الترميز: 27500
- الإستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد اخر لقناة بي ان سبورت 1
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الإستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة بي ان سبورت 1 على سهيل سات
- التردد: 11547
- معدل الترميز: 27500
- الإستقطاب: 3/2
- معامل تصحيح الخطأ: رأسي
كيفية تنزيل تردد قناة بي ان سبورت 1
يمكن تنزيل تردد قناة بي ان سبورت 1 على أجهزة الاستقبال من خلال ان يتم اتباع الاتي.
- النقر على قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.
- ثم قم بالنقر على زر البحث.
- تحديد نوع التردد الذي تريد البحث عنه.
- كتابة تردد القناة و الاستقطاب ومعدل الترميز.
- انقر على بحث.
- ستظهر لك القناة على قائمة القنوات.
- اضغط على خيار حفظ.