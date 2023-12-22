تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

يلتقي اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر فريق الأهلي المصري و أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في مدينة جَدَّة بالمملكة العربية السُّعُودية، لا شك أن كلا الفريقين يبحث عن تحقيق الفوز مما يتوقع مباراة قوية بين الفريقين، حيث إن للنادي الأهلي منافسات قوية قبل ذلك في البطولة وقد حصل على المركز الأول، بينما نظيره الياباني لم يحالفه الحظ قبل ذلك في تحقيق مركز ضمن الثلاثة الأول، نذكر معكم القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة الأهلي و أوراوا الياباني

تنقل مباراة الأهلي و أوراوا الياباني على قناة SCC 1 HD السُّعُودية المشفرة، حيث يمكنك ضبط القنوات باتباع الخطوات التالية:

اضغط على قائمة القنوات في جهاز الاستقبال الخاص بك. انقر على كلمة “بحث”. حدد القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة الناقلة للمباراة عليه. أكتب تردد القناة ومعدل الترميز والاستقطاب في المكان المخصص لهم اضغط على كلمة “بحث”.

بهذا تكون قمت بضبط القناة على جهاز الاستقبال، ويمكنك مشاهدة المباراة، ولكن عليك معرفة تردد القنوات كما سنبين في الفقرة التالية.

ما هو تردد القنوات ssc الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

كما بينا طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال، فلابد من معرفة التردد الخاص بالقناة، حتى يمكنك ضبطها على جهاز استقبالك، حيث إن تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة اليوم هو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح 4/3.

ويمكنك أيضا متابع القنوات على القمر الصناعي النايل سات وبدر سات بالدخول على الرابط.