رابط التسجيل في وظائف الشؤون الصحية للطلاب الثانوية العامة 2024

وظائف الشؤون الصحية للطلاب الثانوية العامة، تعمل الشؤون الصحية على تقديم الرعاية الصحية لكافة الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث انه سيتم فتح باب التقديم على وظائف صحية من قبل الحاملين للثانوية العامة ومن خلال مقالنا سنتعرف على التقديم علي وظائف الشؤون الصحية لحملة الثانوية العامة 2024.

كيفية التقديم في وظائف الشؤون الصحية

لابد من توافر بعض من المعايير حتى يتم القبول في الوظائف المعلن عنها ومنها.

لابد من أن يتم تقديم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

يتم القيام باجتياز اختبار مبدئي للغة الإنجليزية.

حالة التقدم لوظيفة طبية لابد من تقديم الرخصة لمزوالتها.

تقديم نموذج طلب التوظيف المعتمد.

نسخة من كل الشهادات العلمية وشهادات الخبرة.

صورة شخصية ملونة وحديثة.

يقدم نسخة من الهوية الوطنية.

مميزات العمل في الشؤون الصحية 2023

تتميز الشئون بعدد من المميزات ومنها.

يتم الحصول على مكافأة سنوية تصل إلى 6% على الراتب كما انها تعمل على تقييم أداء الموظف.

سداد حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

يتم الحصول على مكافأة للممرضين بعد ان يتم العمل لمدة ثلاث سنوات من الخدمة.

الحصول على بدل شهري قدره 400 ريال لتكاليف التنقل.

أجر إضافي بنسبة 150% من الأجر المعتاد.

ما هي اهم معايير التقديم على وظائف الشؤون الصحية

يوجد عدد من شروط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطنى ومنها.