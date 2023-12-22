هيئة الأنواء الجوية العراقية تُعلن عن أحوال الطقس اليوم وغدًا في جميع محافظات العراق

يتابع المواطنون والمواطنات في العراق في الوقت الحالي تقرير هيئة الأنواء الجوية، حيث منتظرين التعرف على احوال الطقس اليوم وغدًا والأيام القادمة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم التقرير الصادر عن الهيئة لليوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ديسمبر وأيضًا حالة الطقس الأيام المقبلة، فضلًا تابعوا معنا.

هيئة الأنواء الجوية أحوال الطقس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تقرير كامل لها يخص حالة الطقس اليوم وغدا والأيام المقبلة، وبناء على التقرير فإن الأحوال الجوية لليوم الجمعة ستكون كالتالي:

الطقس غائم مع سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى رعدية في بعض المناطق أحيانًا بالمنطقة الوسطي، مع العلم أنه قد ترتفع درجات عن أمس.

المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم وممطر بل يصل الأمر إلى تساقط الثلوج ببعض المناطق، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة عن أمس الخميس وسيكون هناك رياح خفيفة.

المنطقة الجنوبية، وفيها سيكون الطقس غائم مع سقوط للأمطار ودرجات الحرارة مرتفعة عن أمس ولكن يوجد رياج معتدلة السرعة.

أحوال الطقس غدا

بناء على تقرير هيئة الأنواء الجوية العراقية فإن الفترة القادمة أحوال الطقس غير مستقرة، فعلى سبيل المثال طقس غدًا السبت سيكون على النحو التالي:

حيث الطقس بشكل عام غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج ببعض الأماكن، ولكن بعض الأيام ببعض المناطق تنخفض الحرارة وتزداد الثلوج وتزداد شدة الأمطار، بينما مناطق أخرى العكس، ولكن بشكل عام الطقس غير مستقر، لذا الزموا المنازل وانتهبوا لملابسكم وملابس أطفالكم حتى تمر هذه الموجة على خير.