رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة | منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، يترقب عدد كبير من المواطنين بالعراق الإطلاع على كشوفات الرعاية الإجتماعية التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة النساء وكبار السن، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…….

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، التي يترقبها الملايين من المستفيدين في شتى المحافظات العراقية،حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أكثر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة خاصة في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية،وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية إلا أنها قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية التي جاءت كالتالي:

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون المتقدم عامل في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام “للنساء”.

ألا يكون المتقدم من أصحاب الأملاك أو العقارات.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة