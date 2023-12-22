بشرى للمستفيدين.. ضخ زيادات جديدة في الأجور لمستفيدي منحة البطالة والتقاعد بالجزائر بهذا الموعد

بداية من عام 2024 المقبل سوف تبدأ الحكومة الجزائرية بضخ زيادات جديدة في الأجور فيما يخص منحة التقاعد ومنحة البطالة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل هذه الزيادة وكم ستكون قيمتها بالتفصيل سواء للمستفيدين من منحة البطالة أو المستفيدين من منحة التقاعد، ففضلًا تابعوا معنا.

زيادات جديدة في الأجور في الجزائر

وضح عزيز فايد معلاي وزير المالية الجزائري أن موازنة عام 2024 تتضمن زيادات في أجور بعض الفئات، وذلك بناء على تصريحات سابقة من معالي رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث الهدف من تلك الزيادات تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهذه الزيادات تشمل زيادة منحة البطالة وأيضًا منحة التقاعد، حيث هذه الزيادة ستكون كالتالي:

رفع قيمة منحة البطالة من مبلغ 13 ألف دينار جزائري إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري وتتكفل الحكومة الجزائرية بالتغطية الاجتماعية لجميع المستفيدين منها.

رفع منحة التقاعد، وذلك كالتالي: رفعها لمبلغ 15 ألف دينار لمن كان يحصل على 10 آلاف دينار رفعها بقيمة 20 ألف دينار لمن كان يحصل عليها بقيمة 15 ألف دينار.

رفع أجور الموظفين بعام 2023 و2024 ما بين 4500 دينار وحتى مبلغ 8500 دينار، وذلك بكل سنة وفقًا للرتب.

موعد ضخ زيادات جديدة في الأجور بالجزائر

وعد رئيس الجمهورية الجزائرية أن هذه الزيادات سيتم ضخها للمواطنين والمواطنات بعام 2024، حيث بداية من هذا الموعد سيتم ضخ تلك الزيادة، والتي ستكون لك فئة حسب الزيادة المقررة لها، لذا أبشروا، فما هي إلا أيام وتنزل لكم تلك الزيادة، سواء موظفين أو مستفيدي منحة التقاعد أو منحة البطالة.