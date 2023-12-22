الأصفر ولع نااااااااار.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

بدأ البحث يزداد اليوم عن سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر 2023 و بعد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عمليتي البيع والشراء حيث ازداد سعر الذهب بالأمس عند السعر المتعارف عليه وبناءً عليه ازداد البحث من قبل الصاغة والمواطنين للتعرف ما إن ازداد أو قل عن سعر الأمس الخميس الموافق 21 من شهر ديسمبر 2023.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

الآن وخلال هذه المقالة سنتعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر 2023، ازداد سعر الذهب اليوم مقارنة بالأمس بارتفاع 35 جنيه مصري وبذلك يصبح سعر الذهب اليوم عيار 21 3030 وبناءً عليه فهناك ارتفاع في أعيرة الذهب الأخرى سواء عيار 14 أو عيار 18 أو عيار 24 خلال التعاملات اليومية سواء الصباحية أو المسائية، وإليكم أسعار باقي الأعيرة:

عيار 24 سجل اليوم الجمعة قيمة 3463 جنيه.

عيار 21 وصل لقيمة 3030 جنيه.

عيار 18 بلغ اليوم الجمعة 2597 جنيه.

عيار 14 سجل خلال التعاملات المسائية قيمة 2020 جنيه.

بينما سعر الجنيه الذهب فوصل اليوم 24240 جنيه مصري.

سعر الذهب عالميًا

وبعد التعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم، فلقد تم التنويه بأن أسعار الذهب في العالم تتحرك ضمن نطاق محدود في ظل هذا الضعف بالأسواق المالية نظرًا لتراجع حجم التداول بموسم العطلات الذي سوف ينطلق من الأسبوع القدام ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الذهب يريد أن يحافظ على مكاسبه فوق مستوى 2000 دولار وذلك للأونصة لرابع أسبوع على التوالي، حيث جاء الارتفاع في سعر الذهب بالأمس بنسبة 2 بالمائة حال المستوى 2036 دولار.