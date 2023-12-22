وزارة التربية تُعلن موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الجديد 2024-2023

كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد امتحانات الشهادة السودانية، فضلاً عن أنها من أهم المواضيع بحثًا في الفترة الحالية، حتى أن الجميع في حالة انتظار شديدة لهذه الامتحانات، من أجل الاستعداد لها وخوضها، حتى أن هناك ما يقارب من 536 ألف و714 طالب وطالبة من جميع الولايات، ولذلك سنوضح لكم الموعد الرسمي للامتحانات من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

حددت وزارة التربية والتعليم السودانية موعد امتحانات الشهادة السودانية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

تبدأ امتحانات مادة التربية الإسلامية والتربية الدينية يوم 11 يونيو 2024 الساعة الثامنة صباحًا.

على أن تبدأ امتحان مادة الأحياء والعلوم الهندسية يوم 13 من شهر يونيو 2024.

كما أن امتحان علوم الحاسب يبدأ يوم 12 يونيو 2024.

على أن تبدأ امتحانات مادة الكيمياء يوم 15 من شهر يونيو 2024.

إضافة إلى أن مادة الدراسات الإسلامية تبدأ يوم 16 يونيو 2024.

على أن تكون اختبارات مادة اللغة الفرنسية يوم 20 يونيو 2024.

كما أن إمتحان مادة الرياضيات يكون يوم 22 يونيو 2024.

هل يتم تأجيل امتحانات الشهادة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إمتحانات الشهادة السودانية لهذا العام مستمرة ولا يوجد فيها إجازات أو تأجيل كما كان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ الإمتحانات يوم 11 من شهر يونيو 2024، فضلاً عن أن الإمتحانات ستنتهي يوم 22 من شهر يونيو 2024.