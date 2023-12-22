تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي القمر الصناعي

هي من ضمن القنوات الفضائية المخصص بعرض محتوى خاص للأطفال حيث انها تعمل على عرض افضل الأغاني وبرامج الأطفال ويتم من خلال العمل على تنمية مهاراتهم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة النايل سات 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من افضل القنوات التي تبث محتواها خلال عام 2008 والتي حصلت على اعجاب الكثير من اولياء الأمور والامهاتلذلك اصبحت من اكثر القنوات شعبية ويتم خلال كل فترة تغير محتواها لكي يرضي الجميع وبافضل صوت وصورة باعلي جودة.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

يمكننا ان نستمتع بافضل محتوى للصغار من خلال البيانات الاتية وهي.

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

كما انه يمكننا ان نقوم باستقبال محتوى القناة على العرب سات من خلال الاتي.

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكننا تنزيل محتوى القناة من خلال اتباع الاتي.

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد.

ثم يتم اختيار خيار البحث عن القنوات اليدوي

ادخال التردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب

البحث عن القناة والانتظار.

الضغط علي حفظ الإعدادات.

أهم برامج تعرض على طيور الجنة 2024

يوجد عدد كبير من البرامج التي يتم عرضها على القناة والتي من بينها.