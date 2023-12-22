تردد قناة توم اند جيري الجديد 2024 علي القمر الصناعي

ازداد البحث من قبل الأمهات وربات البيوت عن تردد قناة توم اند جيري التي تعتبر من ضمن أقدم القنوات التي تعرض افضل برامج الكرتون العالمية والمحلية كما أنها تعرض صراعات القط والفأر في مغامرات رائعة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة توم اند جيري 2024.

قناة توم اند جيري 2024

تعتبر قناة توم وجيري من القنوات الفضائية المميزة.

تعمل على الاهتمام بالطفل وتساعده فى تنمية مهاراته وقدراته.

تساعد الكثير من الصغار في تسليهم في أوقات فراغهم.

تعرض مجموعة من أفضل برامج الكرتون الشهيرة.

كما انها تعمل على عرض ألعاب ذكاء وبرامج تهدف إلى توعية الطفل.

بالاضافة إلى انها تعمل على عرض برامجها على مدار 24 ساعة بدون ملل أو إعلانات.

هي من القنوات المجانية التي يمكن استقبالها بدون الحاجة إلى دفع أي اشتراك.

تردد قناة توم اند جيري 2024

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11354.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

ما تعرضه قناة توم وجيري

تتميز بانها تتعامل مع عالم الرسوم المتحركة وغير انها تعتبر من اكثر القنوات الفضائية التي يفضلها الكبار والصغار بدون استثناء، والتي تعمل على تعرض شخصيات الكرتون التي يحبها الأطفال بشكل يومي وهذا ما جعلها من اكثر القنوات التي حصلت على اعلي نسبة مشاهدة غير انها تمتاز بعرض كرتون توم وجيري أو سندريلا، كابتن ماجد، ويمكننا ان نقوم بتنزيل التردد الخاص بها من خلال النقر على قائمة الإعدادات واختيار البحث اليدوي عن القناة ويتم كتابة بيانا القناة كافة المعدلات ثم يتم النقر على بحث وبعد أن تظهر سيتم حفظها.