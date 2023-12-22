بزيادة 300 جنيه .. نزول مرتبات شهر ديسمبر 2023 لجميع الموظفين بهذه المواعيد | موعد نزول مرتبات شهر ديسمبر 2023

الموظفون من جميع الهيئات الحكومية يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد نزول مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث من المفترض أن بعد أيام قليلة، أو ربما ساعات وتبدأ المالية المصرية بصرف مرتبات الموظفين بالزيادة الأخيرة، فدعونا نوضح لكم تفاصيل تلك الزيادة ومتى تبدأ المالية بصرف مرتبات الموظفين عن شهر ديسمبر؟ فكونوا معنا.

موعد نزول مرتبات شهر ديسمبر 2023

حسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية المصرية، فإنها سوف تبدأ بصرف المرتبات للموظفين والموظفات من يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، حيث تنزل المرتبات شاملة الزيادة الأخيرة، حيث قيمة العلاوة الاستثنائية التي تضاعفت من مبلغ 300 جنيه مصري لمبلغ 600 جنيه مصري، وللعلم أن المرتبات يستمر صرفها لمدة أسبوع، حيث لكل وزارة وهيئة يوم محدد للصرف.

ويتم صرف المرتبات من خلال البطاقة الذكية من خلال ماكينات الصراف الآ’لي، حيث من خلال فروع البنك أو من البنك نفسه يمكن سحب المرتبات من قبل الموظفين، لذا انتظروا مرتباتكم خلال ساعات قليلة من الآن، حيث يوم الأحد سيكون بداية صرف المرتب.

زيادة مرتبات شهر ديسمبر

وضحنا لكم مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر، والتي من بينها مواعيد صرف مرتبات التربية والتعليم شهر ديسمبر، وبالنسبة للزيادة فهي ثابتة للكل وهي مبلغ 300 جنيه مصري فقط، حيث الزيادة للكل بسبب العلاوة الاستثنائية والتي تضاعفت قيمتها لمبلغ 600 جنيه مصري، وكل العاملين في القطاع الحكومي في مختلف الهيئات والجهات الحكومية، حيث العلاوة للمواطنين من أول الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة والعالية.