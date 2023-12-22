اللياقة البدنية والعمل تحت ضغط.. 9 شروط القبول في القوات الخاصة العراقية والحصول على 10 آلاف درجة

قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن شروط القبول في القوات الخاصة العراقية ولتي يبلغ عددها 9 شروط والتي تعتبر مهمة من أجل الحصول على 10 آلاف درجة المخصصة، ولابد من استيفاء كافة الشروط للراغبين في التقديم بالقوات العراقية للعمل بالمؤسسة العسكرية على رتبة جندي، وقد قامت الوزارة بالتصريح عن هذا الأمر عبر صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وأنستجرام.

شروط القبول في القوات الخاصة العراقية

قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عبر حسابها الرسمي عن شروط القبول في القوات الخاصة العراقية والتي ينبغي استيفائها في جميع المتقدمين الراغبين في الحصول على رتبة جندي والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصل وجنسية سعودية.

يجب أن يكون مقيم على الأراضي العراقية.

لديه مهارات المرونة والصبر والمثابرة والقدرة على التحمل.

ينبغي أن يكون المتقدم متمتع بلياقة بدنية عالية.

المقدرة على تحمل كافة التدريبات التي ستساعد في تأهيله للعمل والتي من بينها تمارين عنيفة وقاسية.

أن يكون لديه مهارة الاستعداد الجيد من أجل العمل تحت ضغط.

من أهم شرط القبول في القوات الخاصة بأنه بعد الموافقة على الانضمام للقوات العراقية فلن يتم السماح بالانسحاب لأي ظرف كان وتحت أي بند من البنود.

الدورة ستحتاج إلى ستة شهور كاملة لن يتم السماح لأي من المقبولين بالنزول لإجازات أو عطلات.

هذه الدورة قد يتم انقضاء بعض أيامها خارج الراضي العراقية.

مراحل تدريب الجندي

وبعد التعرف على شروط القبول في القوات الخاصة العراقية، فنريد التنويه بأن الجندي يمر بثلاثة مراحل تدريبية، الأولى الإعداد البدني، والثانية هي مرحلة التدريب العسكري، بينما المرحلة الثالثة تتمثل في التدريب على العمليات الخاصة وهي مهارات خاصة لابد وأن يتسم بها كافة المقبولين.