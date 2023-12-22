تردد قناة طيور الجنة toyor aljanah 2024 للاطفال ابرز البرامج والاغاني

في عالم الأطفال، تعتبر تردد قناة طيور الجنة من القضايا المهمة التي يبحث عنها الكثيرون فهي قناة تعليمية ترفيهية تهدف إلى تقديم محتوى ممتع ومفيد للأطفال سنقدم لكم التردد الدقيق للقناة وكيفية الوصول إليها بسهولة وطيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة في أغاني وبرامج الأطفال، وقدانطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، على القمر النايل سات وعربسات تتميز القناة باعتمادها على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم.

تردد قناة طيور الجنة

ترددات قناة طيور الجنة الجديدة توفر لك تجربة مشاهدة ترفيهية ومثيرة بجودة عالية.

على النايل سات، يمكنك ضبط القناة على التردد 11315، معدل الترميز 27500، استقطاب عمودي.

وعلى عرب سات، يمكنك ضبط القناة على التردد 11274، معدل الترميز 27500، استقطاب عمودي.

برامج قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 20081. تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج والأغاني التعليمية والترفيهية تتميز برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال، مما يسهل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم من أبرز برامجها:

نشرة أخبار الدار

مناجاة

الرسام الصغير

أنا أحبكم

رياضة x رياضة

طيور الجنة في عيونهم

كواليس

ماما قالت

ورتل القرآن ترتيلا

حكايا جنى

حروف الهجاء

رمضانيات

نصائح رمضانية

من أنا

مغامرات كامبنج

كما تقدم القناة أناشيد عن البلدان حينما تسافر القناة إلى بلدٍ ما.

ومن اشهر الاغاني التعليمية التي تقدمها طيور الجنة أحلى البنوتات وأسناني واوا وألعاب الجيران وأنشودة الحروف وكذلك أنشودة الخيارة واغنية أي يا سناني واغنية إلعب إلعب واغنية اجا العيد وتتميز هذه الأغاني بأنها ممتعة ومفيدة في نفس الوقت، حيث تساعد الأطفال على تعلم مفاهيم جديدة بطريقة مبتكرة وممتعة.