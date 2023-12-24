اشتري بسرعة وخزني لرمضان.. بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الأحد 24 ديسمبر 2023

بدأ البحث اليوم يزداد كثيرًا بشأن بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء حيث يرغب المواطنين في التعرف على إلى ما وصلت إليه أسعار الفراخ في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، تحديدًا مع اقتراب العام الجديد 2024 ورغبة المواطنين في التعرف على ما ستصل إليه الأسعار بعد اجتماع البنك المركزي المصري منذ يومين، فهل هناك ارتفاع في الأسعار أم أن هناك انخفاض فيها.

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

صرحت بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء عن أسعار الفراخ من مختلف الأنواع البيضاء والساسو والبلدي وفيومي، حيث أشارت الجهات المعنية بالأمر بأن هناك انخفاض في الأسعار اليوم وهناك توقعات بانخفاضات قادمة أيضًا وإليكم الأسعار:

وصل اليوم سعر الفراخ البيضاء لدى بورصة الدواجن بقيمة 65 جنيه مصري على أن يصل للمستهلك بالأسواق بقيم تتراوح من 72 وحتى 75 جنيه للكيلو الواحد.

سجلت اليوم الفراخ الأمهات كما أعلنت عنها بورصة الدواجن 55 جنيه للكيلو على أن يتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 60 وحتى 62 جنيه للكيلو الواحد.

ازداد اليوم سعر الفراخ البلدي لدى بورصة الدواجن حتى وصل 110 جنيه للكيلو وهنا يتم بيعها للمستهلك بقيمة 115 جنيه للكيلو.

بينما سعر أوراك الفراخ بلغت اليوم الأحد للكيلو 85 جنيه بينما سعر الدبابيس بلغ 110 جنيه مصري أما سعر كيلو الأجنحة فتم بيعه خلال التعاملات الصباحية بقيمة 55 جنيه.

سعر البانيه اليوم

وبعد التعرف على بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، فلقد نبهت البورصة بأن سعر البانيه اختلف سعره من منطلقة لأخرى كي يتم بيعه في الوقت الحالي بنسبة تتراوح ما بين 160 و165 جنيه للكيلو، كما استقر سعر البيض الأحمر بقيمة 120 جنيه للكرتونة الواحدة وبذلك تصل للمستهلك بقيمة 127 جنيه.