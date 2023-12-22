رابط الإستعلام عن نتائح الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عبر موقع قياس 1445

يبحث عدد كبير من المعلمين والمعلمات عن كيفية الحصول على نتائج الرخصة المهنية 1445، و من المقرر أن يتم الإعلان عن الرخصة من خلال الدخول على موقع الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الإستعلام عن نتائج الرخصة المهنية.

نتائح الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة وذلك بعد أن تم الاعلان من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب ويتم إظهار النتائج بشكل الكترونية وان أي خبر يتم نشره على أي مواقع أخرى لم يتم النظر له لانه مجرد شائعات حيث صرحت الوزارة عن انه سيتم ارسال رسائل نصية لهواتف المعلمين والمعلمات الذين تقدموا للاختبارات اليت تمكنهم من التعرف على النتائج ويتم الاستعلام من خلال الاتي.

يتم في البداية زيارة موقع قياس على الانترنت.

بعدها يتم ادخال رقم السجل المدني وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

ثم يتم النقر على زر انك لست روبوت.

بعد ذلك اضغط على نتائج الاختبارات المقدمة.

ثم يتم النقر على نتائج الرخصة المهنية العام 1445 .

اضغط على عرض التفاصيل التي تخص النتائج.

سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل ولابد من التأكد من ان البيانات التي تم ادخلها صحيحة.

ما هي شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

يوجد بعض من المعايير المعلنة من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة والتي من بينها.