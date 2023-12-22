طريقة في منتهي السهولة.. هتقبض مرتبك شهر ديسمبر من غير صراف آلي وبالزيادة 300 جنيه من غير بنك شوف ازاااي

يتساءل الكثير من الموظفين الآن عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وما هي إلا ساعات وينزل المرتب للموظفين من قبل وزارة المالية المصرية، نجد البنك الأهلي يُقدم فكرة في غاية السهولة تمكن الموظفين من سحب مرتبات ديسمبر دون صراف آلي، حيث لن يحتاج الموظف للذهاب إلى البنك من الأساس وسحب المرتب الخاص به، فدعونا نوضح لكم كيف يتم هذا الأمر؟

سحب مرتبات ديسمبر دون صراف

سبق أن أعلن البنك الأهلي المصري عن خدمة جديدة، والتي من خلالها يمكن سحب المرتب أو المعاش أو مبالغ مالية خاصة بالمواطن من خلال الماركت أو من خلال محطات البنزين، وذلك من خلال “خدمة أواي”، حيث من خلالها ستسحب مرتبك أو معاشك أو أي مبالغ لك بعيدًا عن الزحام ودون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك من الأساس.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ستبدأ وزارة المالية بصرف المرتبات الخاصة بالموظفين بما فيهم موظفي التربية والتعليم يوم الأحد المقبل، حيث يوم الرابع والعشرين لديسمبر الجاري، وتستمر عملية صرف المرتبات لأكثر من يوم إلى أن يصل المرتب إلى جميع الهيئات والوزارات والجهات الحكومية، وتقوم المالية بإصدار كتاب دوري كل شهر من أجل تحديد أيام صرف المرتبات بكل جهة.

وللعلم أن هذه المرتبات تنزل بالزيادة الخاصة بالعلاوة الاستثنائية، والتي تم رفع قيمتها من مبلغ 300 جنيه مصري إلى مبلغ 600 جنيه مصري، وهي لجميع العاملين بالدولة من أول الدرجة العالية والدرجة الممتازة ووصولًا إلى الدرجة السادسة وبنفس القيمة دون تغيير من رتبة لأخرى.