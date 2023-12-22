متي يبدء العام الدراسي الثالث بالمملكة العربية 1445 وزارة التربية تحدد الميعاد

يبحث الكثير عن موعد الفصل الدراسي الثالث وذلك من قبل الطلاب في المملكة فقد تم انتهائ الفصل الثاني من العام الحالي فيتم نشر المواعيد الدراسية من قبل الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على متي موعد بداية العام الدراسي الثالث بالمملكة العربية.

بداية العام الدراسي الثالث في السعودية

صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن انه سيتم بداية الفصل الاخير من الدراسة خلال شهر مارس من العام المقبل ويتم استمرار الدراسة لشهر يونيو من العام المقبل كما يحصل الجميع على اجازات من بداية العام لنهايته للحصول على راحة من تعب الدراسة وتعمل المملكة على تنظيم التعليم وتنميته من خلاله القيام بتمويل مشاريع التعليم لتحسين جودة التعليم والتنمية المستدامة.

التقويم الدراسي خلال العام الحالي

تم البدء في الفصل الدراسي الأول في 8/20 والذي تم انتهائه في يوم 11/16.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني خلال العام في 11/26 ويستمر حتى 2/22.

اما عن الفصل الاخير وهو الفصل الدراسي الثالث والذي يبدا في 3/3 وينتهي في 6/10.

يتم العمل على توفير العطلات الرسمية عطلات منتصف العام كما يسمح للطلاب بالاستفادة من الراحة حتى يرجعون بحيوية.

عطلات العام الدراسي الحالي

عطلة العام الدراسي في المملكة والتي حصلت على اعجاب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور فهي تعتبر راحة للتخلص من جو الملل والتعب في المذاكرة وذلك حتى يتم الرجوع بحيوية كما أن إجازة منتصف العام فرصة رائعة للطلاب للاستمتاع بهذا الوقت بهدوء ومن ضمن الاجازات التي يتم الحصول عليها هي.