متي نزول العلاوة السنوية في السعودية 1445 وزارة المالية تحدد ميعاد نزول العلاوة

يتم التناسق بين التقويم المالي والتقويم الميلادي في المملكة حيث أ السنة المالية خلال العام تبدا في يوم الاول من شهر يناير كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر، وان العلاوة السنوية من أهم الحوافز المالية التي يتم الحصول عليها من قبل الموظفين والتي ينتظرها الكثير من خلال مقالنا سنتعرف على متي موعد نزول العلاوة السنوية في السعودية 1445.

موعد صرف العلاوة السنوية 1445 للموظفين

صرحت وزارة المالية السعودية عن انه سيتم صرف العلاوة السنوية للموظفين في بداية العام الميلادي الذي يتم بدايته خلال ايام قليلة لذلك يبدء البحث من قبل الكثير للتاكد من الموعد وقيمتها وتصل قيمتها ما بين 5% و10% من الراتب الأساسي.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1445

يمكن الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية السعودية.

النقر على زر تسجيل الدخول.

ثم يتم اختيار خدمات الأفراد.

الدخول باستخدام الحساب الشخصي.

بعدها بتم اختيار الاستعلام عن العلاوة السنوية.

إدخال جميع البيانات اللازمة.

ويمكن ان يتم تحديد العلاوة التي يتم صرفها للموظف بناء على الاتي الرتبة أو الدرجة الوظيفية ولابد من تناسب سنوات الخدمة ويتم التعرف على المؤهل العلمي وان يتم القيام بتقيم الأداء الوظيفي.

أهمية العلاوة السنوية للموظفين 1445