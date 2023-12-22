pdf لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في جميع المحافظات

لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023، الالاف من المواطنين يبحثون عن لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة حتى يتمكنوا من الاطلاع على اسماء المستفيدين من هذا الراتب الذي سيصرف خلال ايام من الآن، وقد وفرت وزارة العمل العراقية امكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر زيارة منصة مظلتي، والآن مع خطوات تنزيل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 pdf، فتابعونا.

لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

الآن وبالتزامن مع اقتراب نهاية العام الميلادي يشهد “جوجل” عمليات بحث مكثفة حول لينك كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 التي سيتم صدورها رسميا من قبل الجهات المختصة خلال الساعات القادمة، حتى يتم صرف الوجبة الاخيرة لمحدودي الدخل والفقراء قبل بداية العام الميلادي الجاري وفقا لما صرح به السيد احمد الاسدي، وتيسيرا عليكم وتوفير للوقت وعناء البحث نقدم لكم خطوات استخراج كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية:

اولا سجل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

او سجل الدخول الي منصة مظلتي الالكترونيه.

ثم بعد الدخول إلى الموقع اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

الآن حدد المحافظة التي تقطن بها مع ادخال اسمك وكافة بياناتك.

حدد الوجبة الاخيرة، ثم اضغط على كلمة “بحث”.

الآن قم بتحميل كشوفات اسماء المشمولين بصيغة pdf.

الآن قم بفتح الملفات والاطلاع على من سيصرف لهم الراتب.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية