“العد التنازلي” متي موعد صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية وحقيقة زيادة الرواتب

لم يتبقى سواء القليل على موعد صرف الرواتب حيث يبحث الكثير عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد وذلك التي يتم إعلانها من قبل التأمينات الاجتماعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على متي موعد صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية.

متي موعد صرف رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية

تقدم وزارة المالية عدد من الخدمات الإلكترونية والتي من بينها الاتي تحديد الرواتب لكل موظف، حيث انه يتم صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر في يوم الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري 2023.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الاتي.

الدخول على رابط منصة النفاذ الوطني.

النقر على أيقونة خدمات الأفراد.

الضغط على زر خدمات التقاعد للعسكريين والمدنيين.

كتابة البيانات المطلوبة في المكان المناسب.

اختيار الخدمة التي ترغب بها.

الضغط على عرض الراتب للمتقاعدين.

الانتظار لتظهر أمامك كافة البيانات التي تحتاج لها.

كما انه لابد من ان تتاكد من ان ما تم ادخله صحيحز.

زيادة رواتب المتقاعدين

تم الاعلان عن بعض من الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رواتب المتقاعدين بالمملكة، ولكن صرحت الوزارة عن انه لم يتم النظر لهذه الاخبار والالتفاف لها وانها مجرد شائعات وان أي خبر يعلن من المؤسسة العامة للتقاعد يتم التصدق عليه حيث تأتي المؤسسة بنفي أي ما يتم نشره على المواقع ,انه ستقوم بأجراء رسمي مع هذه المواقع التي تقوم بنشر الاخبار المزيفة وأنه لم يعلن عن أي زيادة وأنه في حالة الاعلان سيكون الخبر من الوزارة.