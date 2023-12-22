الاعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 عبر المديريات التعليمية في بعض المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 من وزارة التربية والتعليم من أكثر الموضوعات التي تشغل بها الطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، خاصة وأنه تفصلنا أياماً قليلة عن بدء الاختبارات، ونعرض فيما يلي جدول الامتحانات في مختلف المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول

اعلان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 في العديد من المحافظات من قبل مديرية التربية والتعليم..

جدول امتحانات محافظة الغربية

تبدأ الامتحانات في يوم الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

يوم الخميس 18 يناير: اختبار الجبر والإحصاء، اختبار التربية الدينية.

يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 22 يناير: مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الأجنبية، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: اختبار العلوم.

جدول امتحانات محافظة الدقهلية

يوم الخميس 18 يناير: اختبار اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الأحد 21 يناير: امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الدينية

يوم الإثنين 22 يناير: اختبار مادتي اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء 23 يناير: امتحان الهندسة والتربية الفنية

يوم الأربعاء 24 يناير: اختبار الدراسات الاجتماعية

يوم الخميس 25 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات محافظة كفر الشيخ

يوم الخميس 18 يناير: اختبار اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: اختبار مادة الجبر، واختبار مادة العلوم.

الإثنين 22 يناير: اختبار مادتي مادة الهندسة والحاسب الآلي.

الثلاثاء 22 يناير: اختبار مادة اللغة الإنجليزية، واختبار التربية الفنية.

وآخر يوم هو الأربعاء 24 يناير: اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة البحر الأحمر 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 يأتي كالتالي..