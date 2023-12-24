رابط التسجيل في منصة احسان لتسديد ديوني

منصة احسان هي منصة تتبع المملكة والتي تعمل على القيام ببعض من الاعمال الخيرية لمساعدات المستحقين كما انها تعمل على رع مستوى المعيشية ويمكننا التسجيل بها بسهولة ومن خلال مقالنا سنتعرف على ابط دخول منصة أحسان.

رابط التسجيل في منصة احسان

تعمل المنصة على تقديم عدد من التبرعات التي تحصل عليها من جهات مختلفة ويمكننا التسجيل بها للاستفادة من خدماتها من خلال الاتي.

الدخول إلى منصة إحسان الخيرية.

النقر على زر أيقونة تسجيل.

كتابة البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم يتم القيام بإدخال رقم هاتف المستفيد، البريد الإلكتروني.

انقر على زر إنشاء حساب.

إرسال رمز التفعيل من خلال رسالة نصية.

إدخال رمز التفعيل في المكان المخصص له.

الفئات المستفيدة من منصة إحسان

يوجد بعض من الفئات التي تستفيد من المنصة ومنهم.

محدودي الدخل والفقراء.

الأرامل، المطلقات، الأيتام.

الفقراء والمساكين الغير قادرين على توفير مسكن.

أيضًا الغير قادرين على توفير السلع الأساسية.

ذوي الأمراض المزمنة.

يحصل على الخدمات من قبل كبار السن والمسنين.

الاشخاص الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية.

التواصل مع منصة احسان

يمكننا ان نقوم بالتواصل مع منصة إحسان من أجل التبرع للمنصة أو الحصول على دعم ويتم من خلال الاتي.