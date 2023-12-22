موقع اسماء الوجبة السابعة المشمولين بالرعاية الاجتماعية ديسمبر 2023 منصة مظلتي pdf وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يهتم بها العديد من أبناء الشعب العراقي الذين سجلوا للحصول على هذا الدعم، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق حددت بعض القواعد والشروط الأساسية للحصول على دعم الوجبة السابعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

كشفت وزارة العمل عن عدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة، حيث قد وصل عدد الأشخاص المستفيدين إلى 70 ألف شخص، وهذا العدد من النساء والرجال، وهذا بالطبع بعدما توفر لديهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن المعروف بالنسبة لنا أن الرعاية الاجتماعية تسعى دائمًا إلى إرسال مبالغ مالية إلى الأسر المستحقة للدعم، وذلك بهدف تحسين ظروف حياتهم المعيشية، حيث هناك بعض العائلات التي تعاني من تدهور الحالة الاقتصادية في العراق، مما يؤدي عدم ثبات الدخل الشهري لهم، والساعات التي مرت هناك العديد من أبناء الشعب العراقي يشعرون بالسعادة والفرح، بعدما تم الإعلان عن بعض أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وذلك لأنهم يقومون بنشر الأسماء على المنصات الرسمية التابعة للوزارة بشكل تدريجي في بعض المحافظات، وأكدت الوزارة أن رفع الأسماء المستحقة يبدأ بالمحافظات التي يكون عدد المتقدمين بها أقل ثم إلى أعلى المحافظات، وتابعت الوزارة أن بالمشاركة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور أحمد الأسدي ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان مباشرة خلال الفترة المقبلة عن الموعد المحدد لصرف الدعم.

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