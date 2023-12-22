اعرف مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 حسب الخطة الزمنية من وزارة التربية والتعليم

مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي، خصوصًا مع اقتراب انتهاء العادة التنازلي لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، واقتراب موعد اجازة نصف السنة، التي ستبدأ بمجرد انتهاء الامتحانات لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية.

مواعيد امتحانات الترم الاول 2024

يرغب الطلاب من مختلف الصفوف وأولياء أمورهم في معرفة مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد للامتحانات وقد أعلنت الوزارة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وجاءت المواعيد كما يلي:

تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول في يوم الأحد 14 يناير م2024.

وتبدأ اختبارات جميع الصفوف النقل في المدارس الفنية في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024م.

في حين تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 25 يناير.

وبعد الانتهاء من أداء هذه الاختبارات تبدأ إجازة نصف العام الدراسي لجميع طلاب المدارس، وتستمر هذه الإجازة لمدة 15 يوما، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني لعام 2024م.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

بعد معرفة مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 ، يجب الإشارة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي من المقرر أن يبدأ في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024م، وينتهي هذا الفصل في يوم الخميس 6 يونيو 2024م، وقد صرحت الوزارة أن اختبارات في الترم الثاني تبدأ في يوم السبت الموافق 25 مايو م 2024، في حين أن اختبارات المراحل الفنية ستبدأ في يوم واحد يونيو 2024م والثانوية العامة في السبت الموافق 15 يونيو 2024م، وفي أول أيام الدراسة للعام الحالي أعرب من الدكتور رضا حجازي عن أمنياته بالتوفيق للطلاب وتشجيع المعلمين على أداء رسالتهم المقدسة على أكمل وجه، وإخراج جيلاً متميزًا يعمل على تقدم وطنه وازدهاره.