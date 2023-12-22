“شوف انت منهم ولالا؟؟” المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 لأصحاب المعاشات وطريقة الاستعلام.. اعرف تحسبها ازاي؟؟

المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023، الآن نوضح لكم المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 من خلال السطور القادمة، حيث تم الاعلان من قبل الجهات المسئولة عن أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة 2023 لجميع المستفيدين وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين خاصة في ظل حالة تضخم الاسعار في الاسواق المصرية، واليكم التفاصيل.

المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

والآن نجيب عن سؤال من هم المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وفقا لما ورد في تصريحات رسمية، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاثة فئات:

الفئة الاولى الحاصلة على العلاوات الخمسة هم اصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش اقل من الفين جنية شهريًا.

الفئة الثانية هم أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش يتراوح بين الفين وحتى ثلاثة آلاف جنية شهريًا، للحصول على العلاوة بنسبة واحد وعشرون بالمئة.

الفئة الثالثة هم الأشخاص الذين يحصلون على معاش اكثر من ثلاثة ’آلاف جنية شهريًا، على أن يكون صرف المنح الاستثنائية الخاصة لاصحاب المعاشات بدايةً من شهر نوفمبر الماضي ليكون بأثر رجعي عن شهر اكتوبر 2023 الماضي.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2023

يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2023 وموعد صرفها رسميا عبر موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد تحميل الصفحة الرئيسية للموقع ستظهر أمامك عدة خيارات.

اختر الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2023.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة:”الرقم القومي والاسم وغيرها”.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك فورا كافة التفاصيل الخاصة بالعلاوات.

كيفية حساب العلاوات الخمس للمعاشات؟

يتم حساب العلاوات الخمس للمعاشات على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف في تاريخ صدور قرار التعيين، ويتم احتسابها على النحو التالي:

العلاوة الأولى: 10% من الراتب الأساسي.

العلاوة الثانية: 10% من الراتب الأساسي + 10% من العلاوة الأولى.

العلاوة الثالثة: 10% من الراتب الأساسي + 10% من العلاوة الأولى + 10% من العلاوة الثانية.

العلاوة الرابعة: 10% من الراتب الأساسي + 10% من العلاوة الأولى + 10% من العلاوة الثانية + 10% من العلاوة الثالثة.

العلاوة الخامسة: 15% من الراتب الأساسي + 10% من العلاوة الأولى + 10% من العلاوة الثانية + 10% من العلاوة الثالثة + 10% من العلاوة الرابعة.

موعد صرف العلاوات الخمسة 2023