كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، قريبا سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية ليتم صرف الدعم لمستحقيه فقط ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق المعلنة سلفا، حيث دائما ما تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة لمواطنينها في عموم المحافظات، وخاصة من يحصل على راتب شهري محدود، واليكم التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 وذلك عبر المواقع الرسمية المخصصة لذلك، ويمكنك حينها الاستعلام وتحميل كشوف المشمولين بسهولة من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة، وهي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

الآن اختر خدمات الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى تظهر لك كافة الكشوف التي تضم اسماء المستفيدين.

الآن اضغط على كلمة “تنزيل” ليتم تحميلها على جهازك في غمضة عين.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك لتعرف هل ستحصل على الوجبة الاخيرة أم لا.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وقد حددت وزارة العمل العراقية الشروط الواجب توافرها في المواطن ليستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الوزارة ويستفيد منه الالاف: