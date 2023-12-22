رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024، خلال أيام معدودة يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات الذي يقدم الكثير من الخدمات الالكترونية للعملاء، منها الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 وسدادها بشكل الكتروني دون الاضطرار للذهاب إلى السنترال التابع لك، والآن مع خطوات توضح طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024، فتابعونا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024

خلال ايام قليلة يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات أو تطبيق We بسهولة لتحصل على فاتورة تفصيلية بقيمة الفاتورة، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

قم بالدخول إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2024.

ادخل رقم تليفونك الارضي بشكل كامل.

قم بادخال كود محافظتك بشكل سليم.

اضغط على كلمة “اعرض الفواتير”.

الآن ستظهر لك الفاتورة المراد سدادها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024

من المقرر أن يمكنكالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2024 لشهر يناير في منتصف الشهر ذاته، حيث تبدأ فترة السماح للدفع بدون غرامة حتى منتصف فبراير 2024 وبعدها تقوم الشركة بتحويل خط العميل للاستقبال فقط مع منحه فترة شهر اخر للدفع مع فرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيه بحد أقصي 1.5% حتي منتصف مارس وبعدها تقوم الشركة بقطع الحرارة وفصل الخدمة نهائيا حتي دفع الفاتورة، ويمكنك سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال 150 مركز لخدمة العملاء وفرع علي مستوي الجمهورية وبالإضافة إلي 1661 سنترال، بالإضافة للدفع عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية بالبنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول، علما بأن يجب السداد خلال الفترة المحددة لذلك تجنبا لقطع الخدمة أو فرض الغرامات المالية، وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في مصر نحو 12.51 مليون مشترك.