“خطوة بخطوة” طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل بأقل المقادير وأسهل الطرق

طريقة عمل كرات جوز الهند، يتساءل الكثير من ربات المنزل عن الطريقة المتبعة لصنع كرات من جوز الهند فهي من أنواع الحلويات المفضلة لدى عدد من الأفراد حيث يريد لدى الأمهات التعرف على طريقة صنعها داخل المنزل بشكل اقتصادي دون اللجوء إلى شرائها من المحلات فهي تكون إحدى الحلويات التي تعرف بأنها باهظة الثمن، لذلك من خلال مقالنا سوف نذكر لكم الخطوات المتبعة للحصول على تلك الكرات بشكل مفصل.

طريقة عمل كرات جوز الهند

يهتم عدد من الأمهات بتوفير وصفات الحلويات والقيام بتحضيرها داخل المنزل، ومن تلك الحلويات كرات جوز الهند التي تعرف بمذاقها اللذيذ الذي يفضله العديد من الأفراد، وتكون مكونات كرات جوز الهند كالآتي:

كأس ونصف من جوز الهند.

½ كأس من السكر البودرة.

½ كأس من الحليب البودرة.

علبة من القشطة.

طريقة تحضير كرات جوز الهند

لكي يتم تحضير هذه الكرات اللذيذة اتبع الخطوات الآتية:

قومي بخلط نصف كمية جوز الهند مع الحليب والسكر بالإضافة إلى القشطة أيضًا داخل الخلاط الكهربائي بشكل جيد. يتم تشكيل الخليط الناتج إلى عدد من الكرات الصغيرة من حيث الحجم. يتم تغميس تلك الكرات بعد ذلك في كمية جوز الهند المتروكة. قومي برص تلك الكرات في طبق بشكل جيد ويتم تركها داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك بشكل جيد قبل أن يتم تقديمها. في النهاية يتم وضع الكرات في الطبق المخصص إلى التقديم ومن ثم قدميه بجانب فنجان من القهوة.

ختاماً لموضوعنا طريقة عمل كرات جوز الهند، فقد وضحنا لكي الخطوات والمكونات الخاصة بتحضيرها ونرجو أن نكون قد أفدناكم.