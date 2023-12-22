كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي في العراق 2024-2023…الشروط والخطوات

في العراق يوجد رابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي للعام 2023/2024، والذي يمكن المواطنين من الحصول على الدعم المادي المقدم من الحكومة للفئات الفقيرة والمساعدة في تحسين ظروف المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراقيون في الفترة الأخيرة والارتفاع الملحوظ في أسعار المعيشة، يبحث العديد من المواطنين عن هذا الرابط على محرك البحث العالمي جوجل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي العراق

وزارة العمل العراقية أعلنت عن مجموعة من الشروط التي يجب على المواطنين اتباعها للتسجيل في الضمان الاجتماعي. من بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم متزوجًا، أو أرملًا، أو مطلقًا.

يجب أن يكون دخل أسرة المتقدم أقل من 100,000 دينار عراقي.

يجب أن لا تقل أفراد أسرة المتقدم عن أربعة أفراد.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، نظام الضمان الاجتماعي المطور في عام 2023، بهدف تقديم الدعم المالي للمواطنين العراقيين الذين يعانون من الفقر والبطالة. ويمكن للمواطنين التسجيل في النظام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول وفيما يلي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي العراق 2024-2023: