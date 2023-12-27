لعشاق جوز الهند .. بمكونات اقتصادية هتعمليي شوكولاتة باونتي في البيت

طريقة عمل شوكولاته باونتي، تعد شوكولاتة باونتي من أهم أنواع الحلويات التي يفضلها عدد كبير من الأفراد داخل الأسرة، لذلك يبحث الكثير منهم عن الطريقة التي يمكن عن طريق إتباعها القيام بتحضيرها داخل المنزل دون الاضطرار إلى شرائها، فمن المعروف أن ربات المنازل يفضلن إعداد الحلويات داخل المنزل عن القيام بشرائها من الخارج، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا أسهل الطرق الممكن أن يتم إتباعها للوصول إلى أفضل نتيجة لتحضير هذا النوع من الشوكولاتة والاستمتاع بها من قبل أفراد الأسرة بشكل مفصل.

طريقة عمل شوكولاته باونتي

تعد شوكولاتة باونتي من أنواع الشوكولاتة المتعارف عليها لدى الجميع ويفضل تناولها الكثير من الأفراد، حيث تكون طريقة إعدادها كما يلي:

مكونات شوكولاتة باونتي

4 كأس من جوز هند ناعم

علبة كبيرة من الحليب المحلى

½ كيلو من الشوكولاتة.

ملعقة صغيرة من النشا

رشة من الملح

طريقة تحضير شوكولاته باونتي

في وعاء واسع نضع الحليب المحلى وباقي المكونات الأخرى فيما عدا الشوكولاتة مع التقليب باستخدام ملعقة من البلاستيك حتى تتماسك كافة المكونات المخلوطة سويًا وتتكون على هيئة عجينة.

يتم القيام بتشكيل تلك العجينة على هيئة مستطيلات أو الشكل المرغوبة، والعمل عند الانتهاء من التشكيل على رصها داخل صينية موضوع بداخلها ورقة من الزبدة.

يتم ترك العجينة داخل الثلاجة فترة من الزمن حتى تتماسك بشكل جيد والعمل على تحضير الشوكولاتة في أثناء ذلك.

توضع الشوكولاتة على حمام مائي ونتركها حتى تصير سائلة تمامَا ومن ثم يتم رفعها من على النار.

يتم تغميس عجينة الباونتي في الشوكولاتة باستخدام ملعقة ونضعها مرة أخرى في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم تقديم الباونتي إلى أفراد الأسرة عند التأكد من تماسكها بشكل جيد.

ختاماً لموضوعنا طريقة عمل شوكولاته باونتي، فقد طرحنا لكم محبي موقع البديل المكونات وطريقة التحضير.