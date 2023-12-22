هــــــسَه ⛔️ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل mosla gov IQ بالاسـم

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حالة من الترقب الشديد من قبل الكثير من المتقدمين لمعرفة الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق، حيث وبعد ان تم الاعلان عن إطلاق آخر دفعة منذ الشهر الماضي، لم يتم الكشف عن الدفعة السابعة إلى وقتنا الحالي، والتي تسعى الوزارة إلى التحقيق من المشمولين حقا من الرعاية، كذلك لكي يصل الدعم الي كافة الاسر الاولى والاحق بهذا الدعم، لذا لا يتم صرف الرواتب الا لمن يستحق فقط، ويتم معرفة ذلك من خلال الشروط المطلوبة، كذلك المستندات اللازمة لذلك.

اسماء المشمولين

سيدي وسيدتي القارئ والباحث عن اسماء المشمولين بالدفعة السابعة، حيث صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قبل، انه سوف يتم الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك في الشهر القادم، وإذا كنت تريد معرفة الموعد بالتحديد، فقد خصصت يوم العشرين من شهر يناير القادم لصرف الدفعة السابعة من الرعاية.

وذلك من خلال موقع منصة مظلتي الالكترونية spa.gov.iq او من خلال موقع وزارة العمل الرسمي الإلكتروني mosla gov iq، حيث سوف يتم الكشف عن الدفعات في صورة ملفات بي دي اف، يمكن تخزينها بسهولة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر، لذا لا داعي للقلق.

استخراج رابط مظلتي لبحث أسماء الرعاية الاجتماعية 2023

لجميع المحافظات داخل العراق شرقًا وغربًا يمكنهم معرفة ما إن كانوا من اسماء المشمولين أم لا، وذلك من خلال بعض خطوات هامة يجب عليك الاطلاع عليها حتي لا تحدث أخطاء أثناء معرفتك إياها، حيث جاءت هذه الخطوات كما هو موضح لكم كالتالي:

في البداية: ثم بالدخول الي موقع مظلتي. بعد إتمام الخطوة الاولى قم باختيار الرعاية الاجتماعية. واختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها. وفور الإعلان عنها يمكنك تنزيلها في صورة ملفات بي دي اف كل المحافظات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعدما وضحنا للباحثين وللجميع عن موعد إطلاق الدفعة السابعة عبر موقع مظلتي الالكترونية، حيث سيتمكن الجميع من الاطلاع عليها قريبا، ولكن هناك شروط مسبقة لا بد ان تكون متوافقة مع المتقدم ومنها: