رواتب المتقاعدين في العراق+ موعد ورابط الاستعلام عن الزيادة

يتساءل الكثير من المتقاعدين في دولة العراق، عن موعد صرف الرواتب لشهر ديسمبر 2023، حيث إن هذا من أهم المواضيع بحثًا في الفترة الحالية، فضلاً عن أنها تأتي بقيمة الزيادة المقرة من قبل مجلس الوزراء العراقي، على أن يتم الحصول عليها مع صرف الشهر الجاري، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الإستعلام عنها، لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين.

طريقة الإستعلام عن راتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات للقيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

في البداية يُرجى الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ومن ثم يُرجى القيام بالضغط على زر “خدمة المتقاعدين”.

ليتم عند ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

وعليه يتم الضغط على زر “استعلام”.

لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالرواتب بكل سهولة، وعليه يتم القيام بصرف الراتب بالزيادة الأخيرة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة

أوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها تكون يوم 26 من شهر ديسمبر 2023، على أن تأتي بقيمة الزيادة الجديدة وتصل قيمتها إلى 100 ألف دينار عراقي، تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، إضافة إلى أن الصرف يكون عبر منافذ وأماكن الصرف المختلفة في جميع محافظات العراق.