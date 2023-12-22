زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بعد التعديلات + رابط الاستعلام عن موعد الصرف.. خبر مثل السكر

بحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وذلك للتعرف على تلك الزيادة ومتى يتم صرفها، حتى يتم رفع الأعباء الاقتصادية عنهم ويتم سد حاجتهم من المأكل والمشرب وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بتلك الزيادة من خلال المقال التالي

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

قامت وزارة المالية بالعراق بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين بهذا الشهر مما جعل الكثير من المواطنين يقوم بالبحث عن طريقة للتعرف على تلك الزيادة وسوف نوضح لكم خطوات متى يتم صرف موعدها من خلال النقاط التالية:



أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة المالية.

ثم بعد ذلك يعمل على كتابة البيانات الخاصة بالدخول مثل رقم الهوية واسم المستخدم.

ثم يقوم بالنقر على الخدمات الرئيسية.

ثم يوم بالنقر على التقاعد.

ثم يضغط على خدمة رواتب المتقاعدين.

ثم يقوم بكتابة جميع التفاصيل الخاصة به بشكل دقيق.

ثم يقوم بالنقر على الإستعلام وسوف يلاحظ التفاصيل الخاصة بالراتب قد ظهرت أمامه.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين

توجد بعض الشروط المهمة التي من خلالها يتم الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وسوف نوضح لكم تلك الشروط من خلال ما يلي.

أولا يجب أن يكون عمر الشخص 60 عاما.

يجب أن يكون الشخص مسجل في التأمينات لمدة 20 عام كثير.

يجب على المتقاعد أن يقوموا بتقديم جميع أوراق سارية الصلاحية مثل بطاقة الهوية و الأوراق الخاصة بالمعاش.

موعد صرف زيادة المعاشات

أقرت وزارة المالية بأن موعد صرف زيادة المعاشات سوف يكون هو يوم 26 من كل شهر ميلادي ونجد بأن خلال الشهر الجاري سوف يتم صرف معاشات المتقاعدين يوم 26 ديسمبر 2023 وسوف يحصلون على الزيادة التي قامت وزارة المالية بتأكيدها من قبل المجلس الوزاري العراقي.