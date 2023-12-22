أخبار سارة لأصحاب البطاقات التموينية ( إضافة المواليد الجدد )

صرَّح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه يعتزم تقديم طلب ضمَّن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى مجلس الوزراء، يتعلق بإضافة فئات الأشخاص الأكثر احتياجًا من المواليد إلى بطاقات التموين، في تصريحاته اليوم الجمعة، أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسر ذات الاحتياجات الضرورية تحصل على دعم من خلال معاش اجتماعي أو برنامج التكافل والكرامة.

ويتلقى الأفراد الذين يحصلون على أجور دون الحد الأدنى دعمًا أيضًا، وأشار إلى أن هناك 61 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع التموينية عبر البطاقات التموينية، وحوالي 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، وأضاف أن ميزانية دعم الخبز تبلغ 91 مليار جنيه، بينما تصل قيمة السلع التموينية إلى 36 مليار جنيه.

بشري سارة لأصحاب البطاقات التموينية

وصف الدكتور علي المصيلحي تعامل وزارته مع أزمة السكر بأنه “جيد”، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على التصدي لتلك المشكلة من خلال توفير السكر في القنوات التجارية وفي جميع المنافذ التموينية والاستهلاكية وغيرها، وأكد أنه لن تحدث أزمة في هذا الصدد، قائلاً : ( أقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي في 15 يناير المقبل ).

وأشار المصيلحي إلى أن كميات السكر المتاحة حاليًا تكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، وأوضح قائلاً : ( مصانع القصب ستبدأ إنتاجها في الأول من يناير 2024، حيث سيكون هناك إنتاج يبلغ 200 ألف طن في الشهر الأول، وستبدأ جميع المصانع، بما في ذلك مصانع القطاع الخاص التي تنتج سكر البنجر، في الإنتاج بحلول نهاية مارس ).