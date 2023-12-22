رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات + غرامة كبيرة في انتظار هؤلاء .. خد بالك انت مش ناقص

توجد بعض الحالات التي تقوم فيها شركة الكهرباء برفع عداد الكهرباء في هذه الحالات وفصل التيار الكهربائي ، حيث قام جهاز مرفق الكهرباء بالإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة به من قبل مواقع التواصل الاجتماعي بأن شركة الكهرباء يحق لها فصل التيار الكهربائي ورفع عداد الكهرباء وسوف نوضح لكم تلك الحالات التي يتم فيها رفع العداد من خلال المقال التالي.

رفع عداد الكهرباء في هذه الحالات

يمكن أن تقوم شركة الكهرباء برفع العداد الكهربائي في عدة حالات وهي:

تواجد بعض المخالفات الخاصة بشروط التعاقد مثل سرقة التيار الكهربائي، حيث يمكن المستهلك أن يقوم باستهلاك كمية كبيرة من الكهرباء.

توصيل تلك الكهرباء الموجودة في العداد لوحدات أخرى غير الموجودة في التعاقد.

يمكن أن يقوم المستهلك بحدوث خلل في العداد بشكل عملي أو حدوث خلل في جهاز القياس الخاصة بتشغيل الاستهلاك.

عكس محول التيار يمكن أن يقوم المستهلك أيضا الحصول على الكهرباء من غير عداد أو أجهزة القياس وذلك عن طريق إطلاق التوصيلات التي تكون مخالفة.

مخالفات أخرى تؤدي إلى رفع العداد

توجد بعض الحالات الأخرى التي من خلالها تقوم شركة الكهرباء برفع عداد الكهرباء في هذه الحالات وهي.