عاجل وزارة التربية العراقية تُعلن تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية إلى هذا الموعد

تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير كافة التفاصيل التي تخص امتحانات نصف السنة لكافة المراحل الدراسية بالإضافة إلى إعلانها الآن عن تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية للجميع إلى موعد مُحدد وهذا بناءً على رغبة المواطنين نظرًا لأن هناك الكثير من الراغبين في التقديم خلال هذه الفترة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية

أعلنت وزارة التربية العراقية مُنذ قليل عن تمديد مدة الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 28 ديسمبر لعام 2023 وهذا القرار تم الإعلان عنه بناءً على مناشدة المواطنين لتمديد فترة التقديم، وفي حال إعلان الوزارة أي تفاصيل تخص هذا الأمر جديدة سنوفيكم بها.

مواعيد امتحانات نصف السنة 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد الامتحانات التي تضمنت أيضًا يوم السبت لمختلف المراحل الدراسية وجاءت هذه المواعيد على النحو التالي وهي: