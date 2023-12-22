عاجل وزارة التربية العراقية تُعلن تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية إلى هذا الموعد
تسعى وزارة التربية العراقية لتوفير كافة التفاصيل التي تخص امتحانات نصف السنة لكافة المراحل الدراسية بالإضافة إلى إعلانها الآن عن تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية للجميع إلى موعد مُحدد وهذا بناءً على رغبة المواطنين نظرًا لأن هناك الكثير من الراغبين في التقديم خلال هذه الفترة، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
تمديد فترة التقديم على الامتحانات الخارجية
أعلنت وزارة التربية العراقية مُنذ قليل عن تمديد مدة الاشتراك في الامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 28 ديسمبر لعام 2023 وهذا القرار تم الإعلان عنه بناءً على مناشدة المواطنين لتمديد فترة التقديم، وفي حال إعلان الوزارة أي تفاصيل تخص هذا الأمر جديدة سنوفيكم بها.
مواعيد امتحانات نصف السنة 2024
أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد الامتحانات التي تضمنت أيضًا يوم السبت لمختلف المراحل الدراسية وجاءت هذه المواعيد على النحو التالي وهي:
- تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم 25 من كانون الثاني القادم وتستمر حتى تنتهي بتاريخ 31 من ذات الشهر.
- بالنسبة للمرحلة الثانوية تبدأ بتاريخ 21 يناير وتستمر حتى الأربعاء 31 يناير.
- أما الاختبارات الشفهية فستكون قبل التحريرية بأسبوع وستكون أيضًا خلال الأيام العادية الدراسية وسيخضع لها جميع الطلاب والطالبات في مختلف مدن دولة العراق.
- وتبدأ العطلة الربيعية للطلاب وفقًا لما حددته وزارة التربية العراقية يوم 1 فبراير وتستمر حتى 15 من ذات الشهر لكافة المراحل الدراسية لكي يأخذون قسط من الراحة، كما نوهت إلى أن موعد امتحانات الطلاب المؤجلين سيكون في الأسبوع الثاني من الدوام الرسمي ولمدة أسبوع.