بشري سارة لأصحاب البطاقات التموينية + خبر حلو النهاردة بخصوص السكر والسلع

بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية وهذا ما قامت بإعلانه وزارة التموين والتجارة الداخلية ،حيث قام الدكتور علي مصلحي وزير التموين بالإعلان بأنه سوف يتم إضافة المواليد لأصحاب الفئات المستحقة على بطاقات التموين وذلك حتى يقوم بتحقيق الموازنة الجديدة، وصرح بأن جميع الأسر التي تحتاج إلى دعم تكافل وكرامة سوف يقوموا بالاستفادة من تلك البطاقات التموينية وأقر بأنه يوجد نحو 61,000,000 مواطن يستفادوا من دعم السلع 71,000,000 مواطن يستفادوا من دعم الخبز ونوضح أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

بشري سارة لأصحاب البطاقات التموينية

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية بأن دعم الخبز سوف يصل إلى 91,000,000,000 جنيه وقامت السلع التموينية بتشغيل نحو ال36,000,000,000 جنيه.

إستطاعت وزارة التموين أن تتعامل مع أزمة السكر والارتفاع الكبير الذي شهد في الفترة الأخيرة، وأقر بأنه سوف يتم إنتهاء تلك الأزمة خلال الفترة القادمة بتوفير كميات كبيرة من السكر إلى جانب خفض سعر كيلو السكر عن الأسواق بنحو 13 جنيه .

وصرح بأن أخر ارتفاع بسعر كيلو السكر سوف يكون في 15 يناير 2023 .

تصريحات وزارة التموين لكيس السكر

صرحت وزارة التموين بشري سارة لأصحاب البطاقات التموينية بان سعر كيلو السكر الحر سوف يكون ب27 جنيه وعملت على تحديد السكر الحر للمواطنين بنحو إن بطاقة التموين الذي تشمل عدد أفراد أقل من أربعة أشخاص سوف يكون لهم كيس سكر حر واحد وإن البطاقة التموينية التي يكون لها عدد أفراد أكثر من أربعة أشخاص سوف يصرف لهم 2 كيلو من السكر الحر .

صرح على مصليحي بأن هناك كميات كبيرة من السكر سوف تكفي حتى نهاية شهر رمضان وإنه سوف تقوم مصانع السكر بإنتاج كمية كبيرة من السكر بداية من يناير 2024 وسوف تنتج حوالي نحو 200,000 طن من سكر القصب.