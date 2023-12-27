“من هنا” رابط منصة مظلتي 2023 وشروط الحصول على دعم وزارة التضامن الاجتماعي

رابط منصة مظلتي، تعمل الحكومة العراقية على بذل كافة الدعم لشعبها من أجل التخفيف عنهم متاعب الحياة، ولهذا تنشئ العديد من الأنظمة وتكلف الجهات المسؤولة بتنفيذ تلك الأنظمة، ومن أهم الجهات التي تسأل عن هذا التنفيذ وزارة الضمان الاجتماعي، وفي هذا المقال سوف نعرض رابط منصة مظلتي.

رابط منصة مظلتي

نظرا للتقدم الحادث في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، فإن الحكومة العراقية تعمل على إتاحة بعض المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الدخول عليها ومعرفة المساعدات التي تقدمها وزارة الضمان الاجتماعي، وتعد منصة مظلتي من أهم المنصات التي أطلقتها الحكومة العراقية وخصصت بها وزارة الضمان الاجتماعي، التي يمكن من خلالها التعرف على الأشخاص المشمولين بالرعاية، ويمكن الدخول على منصة مظلتي من خلال الرابط الخاص بها.

شروط الحصول على دعم وزارة الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المقدم من وزارة الضمان الاجتماعي العراقية، وهذه الشروط هي:

ألا يكون هذا المتقدم للحصول على الدعم قد تقدم قبل ذلك وحصل عليه.

أن يكون المتقدم عائلا لأسرة لا تقل عن أربعة أفراد.

يجب ألا يتجاوز عمره 60 عاما، أما بالنسبة للرجال أو 55 بالنسبة للنساء.

تستطيع النساء المطلقات والأرامل الاستفادة من هذا الدعم.

كيفية الاستعلام من منصة مظلتي

يستطيع الشخص المتقدم للحصول على دعم وزارة الضمان الاجتماعي العراقية أن يستعلم عن اسمه من خلال الدخول من خلال استعمال منصة مظلتي، وسيتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الرابط المخصص لمنصة مظلتي.

بعد ذلك يقوم هذا الشخص باختيار خدمات الرعاية الاجتماعية، ويضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية.

ختاما نتمنى أن نكون قد وضحنا رابط منصة مظلتي حتى يستفيد منه الجميع.