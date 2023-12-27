ذاكر واستعد.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي وترتيبات الوزارة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي، دارت محركات البحث في الفترات الأخيرة حول معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي باعتبار هذه السنة من السنوات الهامة، لأنها نهاية مرحلة التعليم الأساسي وبها يتحدد مصير الطالب ما إذا كان سيلتحق بالثانوي العام أم بالثانوي الزراعي أو الصناعي أو التجاري، وفي السطور التالية سوف نتعرف على جدول الصف الثالث الاعدادي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد جداول الامتحانات بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي في أثناء خوض الانتخابات الرئاسية، ولكن تم إجراء تعديلات على الجداول لتخرج بصورتها النهائية كالتالي:

حيث يبدأ الصف الأول الإعدادي في يوم التاسع من شهر يناير لعام

يبدأ الصف الثاني الإعدادي في اليوم العاشر من شهر يناير لعام 2024 بالتناوب مع الصف الأول الإعدادي.

بعد انتهاء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي .

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في يوم 18 من شهر يناير لعام

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبدأ بمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في اليوم الأول، وسوف تبدأ الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية في تمام الساعة 9:00 صباحا.

ترتيبات الوزارة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد الترتيبات اللازمة لخوض امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتتمثل هذه الترتيبات فيما يلي:

إعداد اللجان الامتحانية وإعلام كل طالب بمقر لجنته.

إخراج أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب وإعداد الملاحظين المنتدبين للملاحظة في اللجان الامتحانية، مع توفير الأمن والسلامة لكل من المعلم والطالب.

تجهيز الأماكن التي سيتم فيها تصحيح أوراق الصف الثالث الإعدادي.

في النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا بعض المعلومات عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، حتى يستعد جميع الطلاب للامتحان.